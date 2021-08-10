Kocaeli'de fotoğraf çektirirken dalgalara kapılan gencin cesedine ulaşıldı - Son Dakika

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde fotoğraf çektirirken dalgalara kapılarak denizde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı.
Sardala Koyu'nda önceki gün fotoğraf çektirmek için kayalıkların üzerine çıktığı sırada şiddetli dalgalara kapılarak denize düşen Hüseyin Yılmaz'ı (29) arama çalışmaları, jandarma, sağlık, KOSKEM ve helikopter eşliğinde sahil güvenlik ekiplerince gerçekleştirildi.
Ekipler, kıyıdan yaklaşık 200 metre açıkta Yılmaz'ın cansız bedenine ulaştı. Denizden çıkarılan Yılmaz'ın cenazesi, Kandıra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
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