Kocaeli'de freni boşalan battaniye yüklü tır, park halindeki araçlara çarptı - Son Dakika

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kazada yaralanan olmazken, 54 SB 226 plakalı panelvan, 41 YB 843 plakalı hafif ticari araç ile 55 AAR 393 plakalı kamyonette hasar oluştu.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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