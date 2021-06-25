Kocaeli'de freni boşalan tır 5 araca zarar verdi - Son Dakika

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde freninin boşalması sonucu hareket eden tırın çarptığı 5 araç zarar gördü.
Güzeller Mahallesi Gençlik Caddesi'ne park edilen plakası henüz öğrenilemeyen tır, freninin boşalması sonucu hareket etti.
Park halindeki 5 araca çarpan tır, elektrik direkleri, çöp konteyneri, trafik lambası, aydınlatma panosu ve kamelyaya zarar vererek durabildi.
Kaza, araçlar ve çevrede hasara yol açtı.
Kaynak: AA
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