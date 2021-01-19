Kocaeli'de fuar alanındaki gölet buz tuttu - Son Dakika

Kocaeli'de etkili olan soğuk hava nedeniyle fuar alanındaki gölet buz tuttu.

Kentte hava sıcaklığının gece sıfırın altına düşmesi, bazı bölgelerde buzlanmaya neden oldu.

Fuar alanında 38 bin 800 metrekarelik alanı kaplayan gölet de hava sıcaklığının sıfırın altında 8 dereceye kadar düşmesi sonucu buz tuttu.

Gölün müdavimi olan yaban ördeği, martı, karabatak ve bazı balıkçılların buz yüzeyinde yürüyerek yiyecek aradığı görüldü.