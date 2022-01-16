Fuar alanındaki gölette kış sessizliği - Son Dakika

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ilkbahar ve yaz mevsimlerinde vatandaşların uğrak mekanı olan fuar alanındaki gölet, kış mevsiminde sessizliğe büründü.

Kentte vatandaşların gezinti alanlarından biri olan fuarda, 38 bin 800 metrekarelik alanı kaplayan gölet bulunuyor.

Gölet özellikle ilkbahar ve yaz aylarında gelen misafirlerine, deniz bisikletiyle eğlenme fırsatı sunuyor.

Hava sıcaklığının düşmesiyle ilginin azaldığı gölet çevresinde sessizlik hakim oldu.

Gölet çevresinde gölün müdavimi olan yaban ördeği, martı, karabatak ve bazı balıkçılların yiyecek aradığı görüldü.