Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de fuhuş operasyonu: 1 gözaltı
Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de fuhuş operasyonu: 1 gözaltı

Kocaeli'de fuhuş operasyonu: 1 gözaltı

6 saat önce

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde birlikte yaşadığı yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptıran şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Kocaeli'de fuhuş operasyonu: 1 gözaltı, System.String[]

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde birlikte yaşadığı yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptıran şahıs yakalanarak gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde K.A.Ü. isimli bir şahsın evinde yaşadığı kadınlara fuhuş yaptırdığı yönünde ihbar alan Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. Şahsın evini takibe alan ekipler, K.A.Ü.'nün evde bulunan yabancı uyruklu bir kadınla dışarı çıktığını tespit etti. Kadın ve şahsı takip eden ekipler, boş bir araziye gittiklerini tespit etti. Ekipler tarafından düzenlenen baskında yabancı uyruklu kadın arabada bulunan bir erkekle fuhuş yaparken yakalandı. Ekipler tarafından K.A.Ü. 'fuhuşa aracılık etmek suçu'ndan yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs ile birlikte yaşadıkları ve fuhuş yaptıkları tespit edilen yabancı uyruklu kadınlar ise sınır dışı edilmek üzere polis merkezine götürüldü. - KOCAELİ

Çayırova, Kocaeli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 05:53 Kaynak: İHA
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