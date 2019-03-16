Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de Fuhuş Operasyonu: 2 Gözaltı

Kocaeli'de Fuhuş Operasyonu: 2 Gözaltı

1 saat önce

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir apartmana düzenlenen operasyonda fuhuş yaptıkları belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli'de Fuhuş Operasyonu: 2 Gözaltı, System.String[]
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir apartmana düzenlenen operasyonda fuhuş yaptıkları belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, bir apartmanda bulunan 2 daire fuhuş yapıldığı ihbarını aldı. Olayla ilgili inceleme başlatan ekipler, takibe alınan binadan 'müşteri' sıfatındaki şahısların çıktığını ve apartmanda bulunan şahısların internet sitelerine ilan vererek fuhuş yaptıklarını tespit etti.

Ekipler tarafından apartman içerisinde bulunan 2 daireye operasyon düzenlendi. Operasyonda fuhuş yaptıkları şüphesi ile S.K. isimli transseksüel şahıs ve E.H. isimli kadın gözaltına alındı. Şahısların fuhuş yaptıkları adreslerin mühürlenmesi için çalışma başlatıldığı öğrenildi. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 11:04 Kaynak: İHA

İzmit, Kocaeli, 3. Sayfa
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