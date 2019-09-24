Kocaeli'de fuhuş operasyonu: 2 gözaltı

Fuhuş yapan kadınların gündüzler normal yaşamlarına devam ettikleri öğrenildi

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde gündüzleri normal yaşamlarına devam ederken geceleri, anlaştıkları müşterilerle fuhuş yaptığı belirlenen Azerbaycan uyruklu 2 kadın yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Tugut Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir apartmanda fuhuş yapıldığı ihbarını alan Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Olayla ilgili inceleme başlatan ekipler, belirlenen adresi takip altına aldı. Apartmandan çıkan 'müşteri' sıfatındaki şahısların ifadesini alan ekipler, evde bulunan 2 Azerbaycan uyruklu kadının fuhuş yaptıkları bilgisine ulaştı. Ekipler daha sonra belirlenen adrese operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda Azerbaycan uyruklu A.K.ve R.A.yakalanarak gözaltına alındı.

Fuhuşa aracılık eden kadın adliyeye sevk edildi

Gözaltına alınan kadınlar Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Emniyette yapılan işlemlerde A.K.'nin fuhuş yapmak için müşterilerle anlaştığı tespit edildi. Yapılan işlemlerinin ardından fuhuşa aracılık ettiği belirlenen A.K. Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Fuhuş yaptığı tespit edilen R.A. ise sınır dışı edilmek üzere Kocaeli İl Göç İdaresi'ne gönderildi.

Gündüzleri normal yaşamlarına devam ettikleri ortaya çıktı

Kadınların fuhuş yaptıkları belirlenen evin mühürlenmesi için işlem başlatıldı. Öte yandan, fuhuş yapan A.K. ve R.A. isimli kadınların gündüzleri, normal yaşamlarına devam ettikleri ve anlaştıkları müşterilerle gece buluşarak fuhuş yaptıkları öğrenildi.