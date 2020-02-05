Kocaeli'de fuhuş operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de fuhuş operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

Kocaeli'de fuhuş operasyonu: 2 gözaltı

24 dakika önce

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli'de fuhuş operasyonu: 2 gözaltı, System.String[]

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre Kocaeli Emniyet Müdürlüğü internet üzerinden fuhşa aracılık yapanlara yönelik operasyon düzenledi. İzmit'te fuhuş yapıldığı belirlenen bir adrese düzenlenen operasyonda fuhşa aracılık eden N.K. ve yabancı uyruklu F.A. adlı şahıs ile fuhşa sürüklenen 1 kişi gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıslardan N.K. ve F.A., Kocaeli Adliyesine sevk edilirken fuhşa zorlanan şahıs ise serbest bırakıldı. - KOCAELİ

Kocaeli, İzmit, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 02:37 Kaynak: İHA
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