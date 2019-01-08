Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de Fuhuş Operasyonu

Kocaeli'de Fuhuş Operasyonu

42 dakika önce

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli'de Fuhuş Operasyonu, System.String[]
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Ayazma Mahallesi'nde bir evde fuhuş yapıldığı bilgisine ulaştı.

Söz konusu eve operasyon düzenleyen ekipler, fuhşa aracılık ve yer temin ettikleri öne sürülen İ.A. (36) ve M.K'yi (45) gözaltına aldı.

Şüpheliler, İ.A. ve M.K. Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilirken, Özbek uyruklu 2 kadın emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 04:12 Kaynak: AA

İzmit, Kocaeli, Güncel
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