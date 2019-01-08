Kocaeli'de Fuhuş Operasyonu
42 dakika önce
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Ayazma Mahallesi'nde bir evde fuhuş yapıldığı bilgisine ulaştı.
Söz konusu eve operasyon düzenleyen ekipler, fuhşa aracılık ve yer temin ettikleri öne sürülen İ.A. (36) ve M.K'yi (45) gözaltına aldı.
Şüpheliler, İ.A. ve M.K. Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilirken, Özbek uyruklu 2 kadın emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 04:12 Kaynak: AA
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