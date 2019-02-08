Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de Fuhuş Operasyonu

Kocaeli'de Fuhuş Operasyonu

1 saat önce

Kocaeli'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı.

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Kocaeli'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İzmit ilçesi Yahya Kaptan Mahallesi'nde iki evde fuhuş yapıldığı ihbarı alan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri, söz konusu adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, iki daireyi ayrı ayrı kiralayan 62 yaşındaki F.K ve oğlu H.K, Özbekistan'dan iş bulma vaadiyle kadınları kandırarak Türkiye'ye getirdiği ve fuhşa zorladığı iddia edilen Özbekistan uyruklu O.E, fuhşa aracılık yaptığı öne sürülen 74 yaşındaki A.K ile Özbekistan uyruklu 6 kadın gözaltına alındı.

Şüpheliler F.K, H.K, O.E ve A.K, emniyetteki işlemlerinin ardından "fuhşa aracılık ve teşvik, fuhuş için yer temin etmek" iddiasıyla adliyeye sevk edildi.

Özbekistan uyruklu 6 kadın ise emniyetteki işlemleri sonrasında sınır dışı edildi.

Evlerde bulunan 15 kişi ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 12:05 Kaynak: AA

Özbekistan, Kocaeli, 3. Sayfa
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