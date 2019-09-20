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Kocaeli'de fuhuş operasyonu

53 dakika önce

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Kocaeli'de fuhuş operasyonu, System.String[]

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Çukurbağ Mahallesi İnönü Caddesi'nde bir adreste fuhuş yaptırıldığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda M.S. (31) ve H.A. (47) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "fuhşa aracılık ve yer temini" suçlamalarıyla adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.S. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, H.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada, fuhuş yaptıkları belirlenen 2 kadın da emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi.

Kocaeli, İzmit, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 05:26 Kaynak: AA
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