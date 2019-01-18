Kocaeli'de Fuhuş Operasyonu: 4 Gözaltı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir evde fuhuş yaptırıldığı iddiası üzerine polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 3 Özbekistan uyruklu kadın ve fuhuşa aracılık ettiği belirlenen 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir evde fuhuş yaptırıldığı iddiası üzerine polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 3 Özbekistan uyruklu kadın ve fuhuşa aracılık ettiği belirlenen 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan kadınlar sınır dışı edildi.



Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir evde yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırıldığı ihbarını alan Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekipler tarafından belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda Özbekistan uyruklu Ö.C. (45), M.B. (29) ve E.Z. (24) isimli 3 kadın ile yabancı uyruklu kadınların fuhuş yapmasına aracılık ettiği belirlenen D.D. (34) isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şahıslardan Ö.C., M.B., ve E.Z. isimli kadınlar işlemlerinin ardından sınır dışı edilirken, kadınların fuhuş yapmasına aracılık ettiği belirlenen D.D. ise Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. - KOCAELİ

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