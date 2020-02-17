Kocaeli'de fuhuş operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de fuhuş operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika

Kocaeli'de fuhuş operasyonu: 4 gözaltı

7 saat önce

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir eve düzenlenen fuhuş operasyonunda fuhuşa aracılık ettiği belirlenen 1 kişi gözaltına alınırken, Özbekistan uyruklu 3 kadın sınır dışı edildi.

Kocaeli'de fuhuş operasyonu: 4 gözaltı, System.String[]

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir eve düzenlenen fuhuş operasyonunda fuhuşa aracılık ettiği belirlenen 1 kişi gözaltına alınırken, Özbekistan uyruklu 3 kadın sınır dışı edildi.


Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan incelemeler neticesinde İzmit ilçesinde bir evde fuhuş yapıldığı tespit edildi. Ekipler tarafından belirlenen adres takibe alındı. Fuhuş yaptırıldığı iddia edilen binadan çıkan vatandaşların ekipler tarafından ifadeleri alındı. Vatandaşlar verdikleri ifadelerinde fuhuş yaptırıldığını söyledi. Daha sonra ekipler tarafından belirlen adrese operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda F.K. isimli şahıs ile Özbekistan uyruklu S.D., G.B. ve F.M. isimli 3 kadın yakalanarak gözaltına alındı.


Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen şahıslardan F.K.'nin S.D., G.B. ve F.M.'ye fuhuş yaptırdığı belirlendi. S.D., G.B. ve F.M. isimli Özbekistan uyruklu 3 kadın emniyette yapılan işlemlerinin ardından sınır dışı işlemlerinin yapılması için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. F.K. isimli şahıs ise Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. - KOCAELİ

Özbekistan, Kocaeli, İzmit, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 05:03 Kaynak: İHA
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