Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de fuhuş operasyonu: 5 gözaltı
Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de fuhuş operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika

Kocaeli'de fuhuş operasyonu: 5 gözaltı

6 saat önce

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yapılan fuhuş operasyonunda 4'ü yabancı uyruklu 5 kadın yakalanarak gözaltına alındı.

Kocaeli'de fuhuş operasyonu: 5 gözaltı, System.String[]

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yapılan fuhuş operasyonunda 4'ü yabancı uyruklu 5 kadın yakalanarak gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, Gebze İlçe Emniyet Müdürlü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Osman Yılmaz Mahallesi'nde fuhuş yapıldığı yönünde gelen ihbar üzerine harekete geçti. Ekipler tarafından belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda fuhuşa aracılık ettiği belirlenen C.E. ve Özbek uyruklu Z.R. isimli kadın ile fuhuş yapan 3 yabancı uyruklu kadın yakalanarak gözaltına alındı.


Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen kadınlardan 3'ü sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne gönderilirken, C.E. ve Z.R.'nin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - KOCAELİ

Kocaeli, Gebze, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 05:14 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sokak ortasında cani adam, çocuğunun yanında eşini tekme tokat dövdü
İnternet satışıyla başlayan genç kadın, milyonluk şirket kurdu Japonya'da bir mağaza regl olan çalışanlarına rozet taktırdı Guido Senia, sevgilisi Şeyma Subaşı'nı öpücüklere boğdu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2019 23:41:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de fuhuş operasyonu: 5 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]