Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de Fuhuş Operasyonu: 7 Gözaltı

Kocaeli'de Fuhuş Operasyonu: 7 Gözaltı

55 dakika önce

Kocaeli'de, masaj salonu ile bir eve düzenlenen fuhuş operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli'de Fuhuş Operasyonu: 7 Gözaltı, System.String[]
Kocaeli'de, masaj salonu ile bir eve düzenlenen fuhuş operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi'nde dernek adı altında işletilen masaj salonunda fuhuş yapıldığı ihbarı alan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri, söz konusu adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda işletme sahibi kadın D.D (36) ile Ö.C (45), M.B (29) ve E.Z. (24) isimli kadınlar gözaltına alındı.

Ekipler, aynı mahallede bulunan bir eve düzenledikleri başka bir operasyonda ise B.G. (44) isimli erkek şüpheli ile Özbekistan uyruklu kadınlar K.D. (34) ve M.O'yu (29) yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelilerden D.D ve B.G, "fuhşa aracılık ve teşvik, fuhuş için yer temin etmek" iddiasıyla adliyeye sevk edildi.

Özbekistan uyruklu K.D. ve M.O, İl Göç İdaresi Müdürlüğünce sınır dışı edilirken, diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 04:44 Kaynak: AA

Kocaeli, 3. Sayfa
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