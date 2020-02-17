Kocaeli'de fuhuş operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Kocaeli'de fuhuş operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

6 saat önce

Kocaeli'de fuhşa aracılık yaptığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı, Özbekistan uyruklu 3 kadın, sınır dışı işlemlerinin yapılması için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kocaeli'de fuhuş operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı, System.String[]

Kocaeli'de fuhşa aracılık yaptığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı, Özbekistan uyruklu 3 kadın, sınır dışı işlemlerinin yapılması için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, İzmit'te bir adreste fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine söz konusu adrese operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda fuhşa aracılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan F.K, emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Fuhuş yaptığı tespit edilen Özbekistan uyruklu S.D, G.B ve F.M, sınır dışı işlemlerinin yapılması için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Özbekistan, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 04:36 Kaynak: AA
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