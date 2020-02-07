Kocaeli'de fuhuş operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocaeli'de fuhuş operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Kocaeli'de fuhuş operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

7 saat önce

Kocaeli'de fuhşa aracılık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli'de fuhuş operasyonunda 2 şüpheli yakalandı, System.String[]

Kocaeli'de fuhşa aracılık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, fuhşa aracılık yapan kişilere yönelik çalışmalar kapsamında İzmit'te bir adreste fuhuş yapıldığını tespit etti.

Polis ekiplerince belirlenen adrese düzenlenen operasyonda A.C. ve Gürcistan uyruklu I.C. yakalandı.

Öte yandan fuhuş yaptırılan Gürcistan uyruklu E.M'nin de sınır dışı işlemlerinin yapılması için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Şüphelilerin, emniyettik işlemleri sürüyor.

Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 03:18 Kaynak: AA
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