Kocaeli'de fuhuş operasyonunda 52 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de fuhuş operasyonunda 52 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Kocaeli'de fuhuş operasyonunda 52 kişi gözaltına alındı

7 saat önce

Kocaeli'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 17'si yabancı uyruklu olmak üzere 52 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli'de fuhuş operasyonunda 52 kişi gözaltına alındı, System.String[]

Kocaeli'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 17'si yabancı uyruklu olmak üzere 52 kişi gözaltına alındı.


Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne bağlı Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede "fuhuş, fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama ile fuhşa yer temin etmek" suçlarına yönelik yaptığı araştırmada 22 ayrı adresi takibe aldı. Yapılan çalışma sonucunda adreslere düzenlenen operasyonda 17'si yabancı uyruklu olmak üzere 52 kişi gözaltına alındı. Yabancı uyruklu kişiler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 kişi ise "fuhşa yer temin etmek" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 kişi hakkında ise adli kontrol kararı alındı.


Fuhuş yapıldığı tespit edilen 22 adres Gebze Kaymakamlığı tarafından mühürlenirken, günübirlik kiraya verildiği tespit edilen ve ticari işletme ruhsatı ile kiralık bildirim sistemi kaydı olmayan 5 adres de cezai işlem uygulanarak mühürlendi. - KOCAELİ

Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 08:56 Kaynak: İHA
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