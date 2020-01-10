Kocaeli'de fuhuş operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocaeli'de fuhuş operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Kocaeli'de fuhuş operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

22 dakika önce

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı.

Kocaeli'de fuhuş operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı, System.String[]

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhşa aracılık ve yer temin edenlere yönelik masaj salonuna düzenlediği operasyonda 4'ü kadın 5 şüpheliyi yakaladı.

Fuhuş yaptıkları iddia edilen iki kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi.

İşlemleri tamamlanan şüphelilerden C.Ö, A.A. ve Ç.A. adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgulamalarının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan C.Ö. ve A.A. tutuklandı, Ç.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kocaeli, İzmit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 10:00 Kaynak: AA
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