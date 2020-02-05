Kocaeli'de fuhuş operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocaeli'de fuhuş operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Kocaeli'de fuhuş operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Kocaeli'de fuhşa aracılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Kocaeli'de fuhuş operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı, System.String[]

Kocaeli'de fuhşa aracılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden fuhşa aracılık yapan kişilere yönelik çalışmalar kapsamında İzmit'te bir adreste fuhuş yapıldığını tespit etti.

Polis ekiplerince belirlenen adrese düzenlenen operasyonda N.K. ve yabancı uyruklu F.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "fuhşa aracılık" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 03:38 Kaynak: AA
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