Kocaeli'de fuhuş şüphelisi 5 kişi adliyede - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocaeli'de fuhuş şüphelisi 5 kişi adliyede - Son Dakika

Kocaeli'de fuhuş şüphelisi 5 kişi adliyede

7 saat önce

KOCAELİ'de, polisin yaptığı fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Kocaeli'de fuhuş şüphelisi 5 kişi adliyede, System.String[]

KOCAELİ'de, polisin yaptığı fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Gölcük ilçesinde, bazı adreslerde fuhuş yapıldığı ihbarını alan ekipler, 3 evi takip altına aldı. Yaklaşık 1 ay süren takip çalışmasının ardından adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda fuhuş yaptıkları sırada yakalanan T.B.(46), N.K.(33) ve N.G.(35) isimli yabancı uyruklu kadınlar ile A.M. (56) ve M.G. (49) isimli erkekler gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi.


Gölcük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 02:34 Kaynak: DHA
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