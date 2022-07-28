Patlamada yaralanan 11 kişi, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kocaeli Devlet Hastanesi , SEKA Devlet Hastanesi ile Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

Organize Sanayi Bölgesi, Arslanbey, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Galvaniz fabrikasında meydana gelen patlamada 11 kişi yaralandı - Son Dakika

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