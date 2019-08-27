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Kocaeli'de gasp şüphelileri yakalandı

1 saat önce

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişiyi darbederek 600 lirasını gasbettiği öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli'de gasp şüphelileri yakalandı, System.String[]

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişiyi darbederek 600 lirasını gasbettiği öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Karabaş Mahallesi'ndeki parkta köpeğinin başka bir köpekle kavga etmesi sonucu darbedilerek 600 lirasının zorla alındığı iddiasıyla Ş.G. (44) polise başvurdu.

Harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu olaya karışan şüphelilerin kimliklerini belirledi.

Operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliler F.Y. (23), M.A. (31) ve S.Ö'yü (23) İzmit'teki iş yerlerinde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüphelilerin, alkollü olarak geldikleri parkta yanlarındaki köpeğe Ş.G'nin köpeğinin saldırdığı, S.Ö'nün de şikayetçinin köpeğini tekmelediği öğrenildi.

Daha sonra çıkan kavgada, şüphelilerin Ş.G'ye darbedip 600 lirasını aldığı belirtildi.

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Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 03:02 Kaynak: AA
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