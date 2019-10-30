Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de gaz sızıntısı şüphesi
Son Dakika Güncel Kocaeli'de gaz sızıntısı şüphesi

Kocaeli'de gaz sızıntısı şüphesi

49 dakika önce

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, yeraltı elektrik kablosu onarımı için yapılan kazı çalışmasında çıkan karbonmonoksit gazı nedeniyle AFAD ekipleri önlem aldı.

Kocaeli'de gaz sızıntısı şüphesi, System.String[]

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, yeraltı elektrik kablosu onarımı için yapılan kazı çalışmasında çıkan karbonmonoksit gazı nedeniyle AFAD ekipleri önlem aldı.

Alınan bilgiye göre, Yahya Kaptan Mahallesi Yürüyüş Yolu'nda elektrik dağıtım şirketi ekiplerince yeraltı kablolarının onarımı için çalışma başlatıldı.

İş makinesiyle kazı yapıldığı sırada açılan çukurdan gaz kokusu gelmesi üzerine durum itfaiye ve AFAD ekiplerine bildirildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, kazının yapıldığı bölgeye emniyet şeridi çekildi.

AFAD ve itfaiye ekiplerinin bölgede ölçüm yapmasının ardından çalışma kapsamında açılan çukur iş makineleriyle kapatıldı.

"Karbonmonoksit gazı olduğu tespit edildi"

AFAD İl Müdürü Salim Tekoğul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede yaptıkları ölçümde ortaya çıkan gazın karbonmonoksit olduğunun tespit edildiğini belirterek, ölçümde herhangi bir sıkıntı olmadığının belirlendiğini söyledi.


Bölgede doğal gaz hattıyla buluşma söz konusu olmadığını ifade eden Tekoğul, "Aldığımız bilgiye göre bir kurumun hat çalışması sırasında aşağıdan bir gaz sızıntısı oluyor. Biz de gidip ölçüm yaptık, bir sıkıntı olmadığı belirlendi. O anda duyulan bir gaz." diye konuştu.

Kocaeli, İtfaiye, İzmit, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fiat Chrysler ile PSA birleşme görüşmeleri yapıyor
Danışmanlarına yer tutturamayan AK Partili vekiller, grup toplantısına erken gitti Deutsche Bank, üçüncü çeyrekte 832 milyon euro zarar etti Alacaklarının ödenmesini isteyen işçiler vinçte eylem yaptı, maaşları yattı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2019 17:01:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de gaz sızıntısı şüphesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]