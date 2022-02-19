Üye Girişi
Kocaeli'de gazeteci Güngör Arslan silahlı saldırıda ağır yaralandı - Son Dakika

Kocaeli'de gazeteci Güngör Arslan silahlı saldırıda ağır yaralandı

19.02.2022 16:11
Kocaeli'de gazeteci Güngör Arslan silahlı saldırıda ağır yaralandı

Kocaeli'de, internet haber sitesi sahibi Güngör Arslan, ofisinde uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı.

Kocaeli'de, internet haber sitesi sahibi Güngör Arslan, ofisinde uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı.

Arslan, Cedit Mahallesi'ndeki ofisine gelen kişinin silahlı saldırısına uğradı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Arslan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Bölgede inceleme yapan polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakaladı.

Kocaeli Gazeteciler Cemiyetinden (KOGACE) yapılan açıklamada, Arslan'ın ofisinde silahlı saldırıya uğradığı belirtilerek, "Bilinci kapalı olan ve entübe edilen Arslan'a yapılan bu saldırıyı kınıyor, kendisine acil şifalar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Kocaeli'de gazeteci Güngör Arslan silahlı saldırıda ağır yaralandı
Kocaeli'de gazeteci Güngör Arslan silahlı saldırıda ağır yaralandı
Kocaeli'de gazeteci Güngör Arslan silahlı saldırıda ağır yaralandı

YORUMLAR
500
Kocaeli'de gazeteci Güngör Arslan silahlı saldırıda ağır yaralandı Kocaeli'de gazeteci Güngör Arslan silahlı saldırıda ağır yaralandı Son dakika haberi: Gazeteciye ofisinde silahlı saldırı Son dakika haberi: Gazeteciye ofisinde silahlı saldırı Emekli polis 6 katlı binanın çatısından düşerek yaralandı Emekli polis 6 katlı binanın çatısından düşerek yaralandı

Saldırı, Kocaeli, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de gazeteci Güngör Arslan silahlı saldırıda ağır yaralandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:23 Düğüne katılacak davetlilere "Göğüs dekolteli elbise giymeyin" diyen gelinin kural listesi tartışma yarattı
16:19 Erdoğan'dan 1915 Çanakkale Köprüsü üzerinden kendisini arayan Bakan Karaismalioğlu'na sosyal medyadan yanıt: Gençlerimizin heyecanını paylaştık
16:14 Rize'de 3 gündür kayıp olarak aranıyordu! Ormanda silahlı vurulmuş halde ölü bulundu
16:12 7 yavrunun öldürülen annelerinin başucundaki umutsuz bekleyişi!
16:10 Ses Kocaeli gazetesinin sahibi Güngör Arslan'a silahlı saldırı!
15:58 Migros işçisi Gülabi Aksu için Cumhurbaşkanlığı da devrede: Kendisine ulaştık, dayanışma içinde olalım!
15:37 Resmi Gazete'de yayımlandı: Binalarda yenilenebilir enerji kaynakları kullanma zorunluluğu 1 Ocak 2023'te başlıyor!
15:35 ABD Başkan Yardımcısı Harris: Ukrayna'nın işgali halinde Rusya'ya büyük ve eşi görülmemiş ekonomik bedel ödeteceğiz
15:24 Süper Lig'de tarihi gün! Teknik direktör Adem Büyük, Antalyaspor maçında kendini oyuna aldı
15:22 Günlerdir her yerde aranıyordu! Ünlü oyuncu ölü bulundu, eşi yıkıldı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2022 16:32:24. #1.13#
SON DAKİKA: Kocaeli'de gazeteci Güngör Arslan silahlı saldırıda ağır yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement