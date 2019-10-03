Kocaeli Gaziantepliler Dernekler Konfederasyonunca kentte düzenlenen "Gaziantep Tanıtım Günleri" başladı.

Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi'ndeki etkinlikte gastronomi şehrinin birbirinden özel lezzetlerinin yanı sıra bakırcılık, sedefçilik ve yemenicilik gibi şehre has el sanatı ürünler satışa sunuldu.

Gaziantep'in mutfağından çıkan lezzetleri tatma imkanı yakalayanlar, stantları ziyaret ederek yörenin kültürünü yakından görme fırsatı buldu.

"Gaziantep'in güzellikleri üst seviyede"

Açılışta konuşan Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, üçüncüsü düzenlenen Gaziantep Tanıtım Günleri'nin açılışında olmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Gaziantep'in, organize sanayi bölgeleriyle de Türkiye ekonomisine sunduğu katkıların oldukça önemli olduğuna dikkati çeken Aksoy, "Gaziantep'in özellikle son yıllarda bir farklı boyutunu da hep birlikte gördük. Suriye'de yaşanan kriz neticesi Suriye kökenli insanların sınır komşusu Gaziantep'e gelmeleri ve Gazianteplilerin onlara yapmış olduğu ev sahipliği her türlü takdirin üstündedir. Bu yönüyle Gazianteplilere bu Türk misafirperverliği adına teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.

Aksoy, mülkiye müfettişliğine atandıktan sonra ilk görev yerinin Gaziantep olduğunu kaydederek, şunları dile getirdi:

"Nizip ve Gaziantep'te görev yaptım. O dönemde barak havası da dinledim, yemeklerini de tattım. Daha önce görev yaptığım Mersin'de çok fazla Gaziantepli iş adamlarımız vardı. Benim için daha özel olan başka bir konu ise kardeşimin eşi Gaziantepli. Yani Gaziantep ile bir akrabalık bağımız var. Doğal güzellikleri ve tarihi zenginlikleriyle ülkemize önemli katkılar sunan Gaziantep'in bütün yönlerini burada görmüş ve tanımış olacağız. Burada yaşayan Gaziantepliler de memleketleriyle hasret gidermiş olacaklar."

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak da Gaziantep yöresinin çok zengin bir kültüre sahip olduğunu belirterek, organizasyonu düzenleyenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından "Gaziantep Tanıtım Günleri" etkinliklerinin açılışını gerçekleştiren Aksoy ve Çakmak ile protokol üyeleri, stantları gezdi ve yöresel ürünlerin tadına baktı.

Etkinlik, 6 Ekim'de sona erecek.