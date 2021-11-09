Kocaeli'de gaziler, İYİ Parti'li Türkkan'ı kınadı - Son Dakika

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Gölcük Şubesi üyeleri, Bingöl'de şehidin ağabeyine küfreden İYİ Parti'li Lütfü Türkkan'a tepki gösterdi.

Anıtpark'ta bir araya gelen gaziler, İstiklal Marşı okudu. Daha sonra gaziler adına açıklama yapan Dernek Üyesi Münir Dörtyıldız, Türkkan'ı milletvekilliğinden istifa etmeye davet etti.

Türkkan'ın şehit İsa Gürmen'in ağabeyine küfür etmesinin, vatan, bayrak ve mukaddesat uğruna canlarını veren şehit yakınları ile kendilerini derinden üzdüğünü vurgulayan Dörtyıldız, şunları kaydetti:

"Kahramanların yakınları, hepimizin emanetidir. Vatanımızın bütünlüğü, milletimizin birliği ve beraberliği için hayatını feda eden şehitlerimizin aziz hatıralarına, bizlere emanet yakınlarına saygısızlık edenleri, yüce milletimiz asla unutmaz. Şehit aileleri ve gaziler olarak, Türk milletini, Gazi Meclisimizde temsil edenlere yakışmayan bu çirkin üslubundan dolayı ismi geçen milletvekilini kınıyor, derhal milletvekilliğinden istifa etmesini istiyoruz. Şehitler nurlanmış, gaziler onurlanmış askerlerdir."