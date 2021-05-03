Kocaeli'de geçen ay gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 71 kişi tutuklandı - Son Dakika

Kocaeli'de geçen ay gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 71 kişi tutuklandı, 16 kişi adli kontrol şartıyla salıverildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, 1 Nisan-30 Nisan tarihleri arasında 265 operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonlarda 481 kişiye adli işlem başlatıldı, şüphelilerden 71'i tutuklandı, 30 kişi de adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Öte yandan, emniyet birimlerinin gerçekleştirdiği çalışmalarda 2 kilo 7 gram esrar, 18,4 gram eroin, 6 kilo 393 gram sentetik uyuşturu, 8 kilo 184 gram metamfetamin, 73 gram skunk, 181 uyuşturucu hap, 111 sentetik ecza, 123 kök kenevir, 2 tüfek, 4 tabanca, 79 fişek, 12 hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 48 bin 255 lira ele geçirildi.
Kaynak: AA
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