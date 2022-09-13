İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, 5-11 Eylül 'de kent genelinde uyuşturucu madde ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyonlar düzenledi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında bir haftada 17 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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