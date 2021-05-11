Kocaeli'de geçen hafta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 12 kişi tutuklandı - Son Dakika

Operasyonlarda, 85 kişiye adli işlem başlatıldı, şüphelilerden 12'si tutuklandı, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı. 3 kişinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, 3-9 Mayıs tarihlerinde 57 operasyon gerçekleştirdi.

Son Dakika: Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz Kırklareli, Çanakkale, Düzce, İstanbul ve Tekirdağ oldu