Gözaltına alınan 17 şüpheli tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 13'ü hakkında da serbest yargılanma kararı verildi. 5 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, 15-21 Ağustos tarihlerinde kent genelinde uyuşturucu madde ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında bir haftada 17 kişi tutuklandı - Son Dakika

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