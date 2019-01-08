Kocaeli'de Geçen Yıl 870 Sokak Hayvanı Sahiplendirildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından geçen yıl 870 sokak hayvanı sahiplendirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından geçen yıl 870 sokak hayvanı sahiplendirildi.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin hayvan sağlığı ve hakları kapsamında önemli bir görevi yerine getirdiği kaydedildi.



Merkezde 2018 yılında 5 bin 178 sokak hayvanının kısırlaştırıldığı ve 7 bin 357 yaralı hayvanın da tedavi edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, tedavi ve rehabilite edilen 870 hayvanın ise ücretsiz olarak sahiplendirilerek sıcak bir yuvaya kavuşturulduğu vurgulandı.



Açıklamada, haftanın 7 günü 10.00-12.00 ve 14.30-16.30 saatlerinde ziyaretçi kabul edilen merkezi geçen yıl 10 bin 512 kişinin ziyaret ettiği belirtildi.



Hayvan sahiplenmek isteyen vatandaşların bakımevlerine gelerek beğendikleri hayvanları ücretsiz sahiplenebildiği aktarılan açıklamada, "Hayvan sahiplenmesi sonrasında her bir hayvanın bir karnesi oluşturuluyor. Sokak hayvanını sahiplenen vatandaşlar düzenli aralıklarla bakımevine gelerek, hayvanın bakımları gerçekleştiriliyor." ifadeleri kullanıldı.

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