Çürümeye terk edilen gemiler, yeniden sefere çıkmayı bekliyor - Son Dakika
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Çürümeye terk edilen gemiler, yeniden sefere çıkmayı bekliyor

27.05.2022 12:13

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 14 yıl önce bağlanan gemiler, günden güne çürüyor.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 14 yıl önce bağlanan gemiler, günden güne çürüyor. Servetinin heba olmasını istemeyen Nahit Sürüm, gemilerini bir an önce karaya çıkartmak istiyor.

Körfez ilçesinde 2008 yılında seferden men edildiği için bağlanan 4 gemi, 14 yıldır hala bağlandığı yerde duruyor. 2008 yılı öncesi motorin ihracatı yapan gemilerin sahibi Nahit Sürüm, seferden men kararının kalktığını söyledi. Çeşitli kamu kuruluşlarından gerekli izinleri aldığını ifade eden Sürüm, gemileri bir an önce karaya çıkartıp eski işini yeniden yapmak istediğini belirtti. Gemileri çekmek istediği boş arazinin Milli Emlak'a ait olduğunu belirten Sürüm, arazi tahsis edilemediği için mağdur olduğunu öne sürdü.

"ÇEVRE KİRLİLİĞİNE SEBEP OLACAK"

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Nahit Sürüm, "Bu gemiler, seferden men olarak bağlı. Bu haliyle tamamen batıp yok olacak. Çevre kirliliğine sebep olacak. Bunun çözümü var. Çözümüne de sahip çıkıyoruz. Devletten istediğimiz bütün izinleri aldık. Hemen 100 metre bitişiğimizdeki Milli Emlak'ın boş arazisine gemileri çekmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

"İHRACATA KATKISI OLAN GEMİLERDİ"

Gemilerin 2008 yılından önce motorin ihracatı yapmak için kullanıldığını kaydeden Sürüm, "Bu gemiler, boğazdan geçen büyük gemilerin akaryakıt ihtiyacını karşılıyordu. Biz veremezsek Yunanistan'dan karşılanıyordu akaryakıt ihtiyaçları. Bu gemiler buna uygun, buna göre donatılmış. Transit motorin taşıyorduk. Hem çalışan personel açısından hem ülkemizde ihracata katkısı olan bir çalışma alanıydı" dedi.

"VATANDAŞLAR İŞİN İÇ YÜZÜNÜ BİLMİYOR"

Vatandaşlardan şikayet aldığını ifade eden Sürüm, "Vatandaşlar dış görüntüsüyle değerlendiriyor. İşin iç yüzünü bilmiyorlar. Şirketin bu gemileri niçin kaldıramadığını bilmedikleri için çevre ve görüntü kirliliğinden bahsediyorlar. Bir an evvel ben de kaldırmak istiyorum. Kendi servetim, şirketin mal varlığı. Bunun göz göre göre heba olmasını kabullenemeyiz" diye konuştu.

(Mehmet Ekrem Ceylan/İHA)

Çürümeye terk edilen gemiler, yeniden sefere çıkmayı bekliyor
Çürümeye terk edilen gemiler, yeniden sefere çıkmayı bekliyor
Çürümeye terk edilen gemiler, yeniden sefere çıkmayı bekliyor
Çürümeye terk edilen gemiler, yeniden sefere çıkmayı bekliyor
Çürümeye terk edilen gemiler, yeniden sefere çıkmayı bekliyor
Çürümeye terk edilen gemiler, yeniden sefere çıkmayı bekliyor
Çürümeye terk edilen gemiler, yeniden sefere çıkmayı bekliyor

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Kaynak: İHA

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