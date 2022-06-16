Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bir limanda demirli gemide çalışan Mehmet Fatih Kurt, henüz belirlenemeyen nedenle ambar bölümüne düştü.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Geminin ambarına düşen işçi yaralandı - Son Dakika

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