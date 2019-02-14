Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de Genç Kadını Kaçıran Şüpheliler Yakalandı

Kocaeli'de Genç Kadını Kaçıran Şüpheliler Yakalandı

1 saat önce

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 28 yaşındaki öğretmen Tuğba S'yi kaçırdıkları iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli'de Genç Kadını Kaçıran Şüpheliler Yakalandı, System.String[]
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 28 yaşındaki öğretmen Tuğba S'yi kaçırdıkları iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, genç öğretmenin ailesinin, kızlarının kaçırıldığını ihbar etmesi üzerine Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Çevredeki kameraları inceleyen ekipler, genç öğretmeni kaçıran M.T, kızın kaçırılmasında kullanılan aracı ve evi ayarlayan arkadaşları Ş.L, V.C, G.Y. ve Y.G'yi Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde gözaltına aldı.

Kente getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesine sevk edildi.

Öğretmen Tuğba S. ise ailesine kavuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 06:04 Kaynak: AA

Gebze, Kocaeli, Güncel
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