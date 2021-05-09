Genç kadının annesinin mezarını ziyaret etme isteği yerine getirildi - Son Dakika

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, sosyal medyadan annesinin mezarını ziyaret etme talebini ileten kadın, Büyükşehir Belediyesi ekiplerince özel izinle mezarlığa götürüldü.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Darıca'da yaşayan Nazan Şahin, 2015 yılında kalp krizinden ölen annesinin mezarını ziyaret etmek için Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın Twitter hesabını etiketleyerek yardım istedi.

Şahin'in paylaşımını gören Büyükakın, isteğinin yerine getirilmesi için yetkililere talimat verdi.

Annesinin mezarını ziyaret etmesi için özel izin çıkarılan Nazan Şahin, belediyenin aracıyla evinden alınarak Pelitli Mezarlığı'na götürüldü.

Nazan Şahin, annesinin mezarına çiçek ekip dua ettikten sonra evine bırakıldı.

Annesinin mezarını ziyaret ettiği için çok mutlu olduğunu belirten Nazan Şahin, "Her yıl Anneler Günü'nde mezarını ziyaret ederdik. Bu yıl pandemiden dolayı ziyaret edemeyecektik. Allah vesile olan başkanımızdan razı olsun. Bana ulaştırdığı çiçekleri annemin mezarına ektim. Kendisine ne kadar teşekkür etsem az." ifadelerini kullandı.