Zanlının öldürdüğü genç kızın babasına mahkemede söylediği sözler inanılmaz: Kızının eskortluk yaptığını bilmiyor - Son Dakika
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Zanlının öldürdüğü genç kızın babasına mahkemede söylediği sözler inanılmaz: Kızının eskortluk yaptığını bilmiyor

01.02.2023 16:49

Kocaeli'nde 21 yaşındaki Öykü Y.'nin evde ölü bulunmasıyla ilgili ev sahibi N.Ş tutuklanmıştı. Bugün görülen davada genç kızın anne ve babası, ev sahibinden şikayetçi olduklarını belirtti. Hakim karşısına çıkıp savunma yapan N.Ş. "Babası, kızının hasta olduğunu ve eskortluk yaptığını bilmiyor. Ben onu bataklıktan kurtaran kişiyim. Benim olayla ilgim yok, tahliyemi istiyorum" ifadelerini kullandı.

Körfez ilçesinde 13 Temmuz 2021'de, Öykü Y'nin (21) bir evde ölü bulunmasına ilişkin konutun sahibi N.Ş. tutuklanmıştı. Öykü Y'nin uyuşturucu madde kullanımına bağlı zehirlenme ve gelişen komplikasyonlar sonucu hayatını kaybettiği belirtilen iddianamede, sanığın, "uyuşturucu veya uyarıcı madde nakletme veya sağlama", "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma" ve "ihmali davranışla kasten öldürme" suçlarından hapis cezasına çarptırılması istenmişti.

ANNE VE BABASIYLA GÖRÜŞMÜYORMUŞ

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık N.Ş. (41) ile avukatları ve maktul Öykü Y'nin babası V.Y. katıldı. Söz verilen baba V.Y, ayrı yaşadıkları kızıyla en son ölümünden 3 yıl önce görüştüğünü, tutuklu sanık N.Ş'yi de tanımadığını söyledi. V.Y, annesiyle de 18 yıldır görüşmeyen kızının o dönemde rahatsızlığının olup olmadığını bilmediğini ifade etti.

"SANIKTAN ŞİKAYETÇİYİM"

Mahkeme başkanının "Sanıktan şikayetçi misin?" sorusu üzerine baba V.Y, "Kızım benden kopuktu, bilmediğim konuda şikayetçi olup olmayacağımı bilmiyorum. Olayla ilgili hiçbir bilgim yok. Kararsızım, konuyu bilmiyorum. Kimsenin günahına girmek istemem ama yine de sanıktan şikayetçiyim." diye konuştu. Görüşü sorulan iddia makamı, sanığın tutukluluk halinin devamını istedi.

"KIZININ ESKORTLUK YAPTIĞINI BİLMİYOR"

Sanık N.Ş. ise maktul Öykü Y'nin kendisine babasının yurt dışında olduğunu söylediğini öne sürerek, "Babası, kızının hasta olduğunu ve eskortluk yaptığını bilmiyor. Ben onu bataklıktan kurtaran kişiyim. Onun için babasının şikayetini kabul etmiyorum. Benim olayla alakam yok. Tahliyemi istiyorum." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Kaynak: AA
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Kocaeli, Körfez, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zanlının öldürdüğü genç kızın babasına mahkemede söylediği sözler inanılmaz: Kızının eskortluk yaptığını bilmiyor - Son Dakika

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