Kocaeli'de genç kızın yolcu midibüsünden düşerek ölümüne ilişkin dava - Son Dakika
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Kocaeli'de genç kızın yolcu midibüsünden düşerek ölümüne ilişkin dava

6 saat önce

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hareket halindeki midibüsten düşerek hayatını kaybeden 18 yaşındaki Günay Gönülaçar'ın ölümünün ardından hakkında dava açılan sürücünün yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli'de genç kızın yolcu midibüsünden düşerek ölümüne ilişkin dava, System.String[]

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hareket halindeki midibüsten düşerek hayatını kaybeden 18 yaşındaki Günay Gönülaçar'ın ölümünün ardından hakkında dava açılan sürücünün yargılanmasına devam edildi.

Gebze 9. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, geçen celse serbest bırakılan tutuksuz sanık midibüs şoförü Y.K. (42), maktul Gönülaçar'ın babası Aslan Gönülaçar ve avukatlar katıldı.

Olay günü midibüste Gönülaçar'ın yanında oturan A.E.Ç. davada tanık olarak dinlenildi.

A.E.Ç, Dilovası'ndaki iş görüşmesinden çıkıp yolcu midibüsüne bindiğini belirterek, midibüs kalabalık olduğu için bir süre ayakta yolculuk ettikten sonra Gebze'de sürücünün arkasına gelecek şekilde boşalan koltuğa oturduğunu söyledi.

Kısa süre sonra Gönülaçar'ın yanına oturduğunu anlatan A.E.Ç, "Yanlışlıkla kolu koluma değdi. Bu sırada elinden bir kağıt düştü. Aynı anda kalkıp otobüsten indi. Bayan inmeden önce sürücü bayana beklemesiyle ilgili bir cümle kurdu ama cümleyi nasıl kurdu hatırlamıyorum. Bu sırada otobüs hareket halindeydi ama çok hızlı değildi. Maktul indikten sonra bir ses geldi. Sürücü hemen durdu, aşağı indi, zaten herkes geldi." ifadesini kullandı.

Katılan vekili Yıldıray Yılmaz, tanık beyanında aleyhe hususları kabul etmeyerek eksik hususların giderilmesini istedi.

Sanık avukatı Metin Atamış da emniyete yazılan müzekkere cevabının beklenmesini ve eksik hususların giderilmesini talep etti.

Mahkeme hakimi, emniyete yazılan müzekkere cevabının beklenilmesine, ilgili belgeler geldiğinde resen seçilecek bilirkişiler eşliğinde olay yerinde kusur oranlarının tespiti için keşif yapılmasının değerlendirilmesine karar vererek duruşmayı 25 Şubat'a erteledi.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede sanık hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Olay


16 Temmuz'da Gebze'deki iş yerine gitmek için Y.K'nin kullandığı 41 J 4171 plakalı yolcu midibüsüne binen Günay Gönülaçar (18), ineceği sırada hareket halindeki midibüsün açık olan kapısından düşmüştü.


Aracın altında kalan ve ağır yaralanan genç kız, kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirmişti.


Gözaltına alınan sürücü Y.K, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştı.

Kocaeli, Gebze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 02:34 Kaynak: AA
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