Kocaeli'de genç kızın yolcu midibüsünden düşerek ölmesine ilişkin dava - Son Dakika
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Kocaeli'de genç kızın yolcu midibüsünden düşerek ölmesine ilişkin dava

6 saat önce

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 18 yaşındaki Günay Gönülaçar'ın hareket halindeki midibüsten düşüp ölmesine ilişkin, sürücünün yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli'de genç kızın yolcu midibüsünden düşerek ölmesine ilişkin dava, System.String[]

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 18 yaşındaki Günay Gönülaçar'ın hareket halindeki midibüsten düşüp ölmesine ilişkin, sürücünün yargılanmasına devam edildi.

Gebze 9. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık midibüs şoförü Y.K. (42), maktul Gönülaçar'ın babası Aslan Gönülaçar ve avukatlar katıldı.

Duruşmada, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden istenen olay yeriyle ilgili fotoğraflar ile Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Trafik Yönetim Daire Başkanlığından talep edilen bilgilerin geldiği kaydedildi.

Katılan avukatı, gelen yazı cevaplarında aleyhteki hususları kabul etmediklerini belirterek, olay yerinde keşif yapılmasını istedi.

Sanık avukatı ise gelen yazı cevaplarında aleyhte hususları kabul etmediklerini kaydederek, "Ayrıca belediyeye ait otobüs ve minibüslerce fiilen söz konusu yerin durak olarak kullanıldığına ilişkin fotoğrafları sunacağız. Böyle talihsiz olaya rağmen, belediye tarafından işlem yapılmamaktadır. Böyle kullanılmasına müsaade edilmektedir. Biz de keşif talep ediyoruz. Ayrıca söz konusu güzergahta daha önce fiilen şoförlük yapmış bir kişiyi de keşif yapılacak yerde tanık olarak hazır edeceğiz." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, bilirkişi eşliğinde 4 Mart'ta olay yerinde keşif yapılmasına karar vererek, duruşmayı 5 Mayıs'a erteledi.

Süreç

Gebze ilçesindeki iş yerine gitmek için 16 Temmuz 2019'da Y.K'nin kullandığı 41 J 4171 plakalı yolcu midibüsüne binen Günay Gönülaçar (18), ineceği sırada hareket halindeki aracın açık kapısından düşmüştü. Aracın altında kalan ve ağır yaralanan genç kız, kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirmişti. Tutuklanan sürücü Y.K. ise ilk duruşmada tahliye edilmişti.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık hakkında "taksirle ölüme neden olmak" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Kocaeli, Gebze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 05:04 Kaynak: AA
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