Kocaeli'de gençler Eypio ile coştu

Kocaeli'de düzenlenen "Kocaeli Doğa Sporları ve Doğal Yaşam Festivali"nde sahne alan rap sanatçısı Eypio, büyük ilgi gördü.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yaz etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Kocaeli Doğa Sporları ve Doğal Yaşam Festivali" Eypio konseri ile final yaptı. İki gün boyunca heyecan, macera, atölye etkinlikleri, ekstrem gösterileri gibi birçok aktivite ile gerçekleştirilen festival, rap müzik sanatçısı Eypio'nun sahne aldığı konserle sona erdi. Konserde sevilen şarkılarını seslendiren Eypio, gençlerden büyük ilgi gördü. Konser boyunca şarkılara eşlik eden hayranları Eypio'yu cep telefonları ile görüntüledi.

(Fehime Kartal/ İHA)