İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 18 Ağustos'ta İzmit, Başiskele , Gölcük ve Gebze ilçelerinde operasyon gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

Başiskele, Kocaeli, Gebze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı - Son Dakika

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