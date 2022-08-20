Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı

20.08.2022 18:02
Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Kocaeli'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 4'ü cezaevine gönderildi.

Kocaeli'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 4'ü cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 18 Ağustos'ta İzmit, Başiskele, Gölcük ve Gebze ilçelerinde operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı, 16,80 gram esrar, 71 gram metamfetamin, 77 gram sentetik kannabinoid, 7 kök kenevir bitkisi, 7 sentetik ecza ile 3 hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, ikisine adli kontrol hükümleri uygulandı.

Şüphelilerden 10'u ise haklarında işlem yapılarak serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

Başiskele, Kocaeli, Gebze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı - Son Dakika
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