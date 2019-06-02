Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikasında yangın
1 saat önce
KOCAELİ'nin Kartepe ilçesindeki bir geri dönüşüm fabrikasında elektrik kontağı sonucu yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 10:57 Kaynak: DHA
KOCAELİ'nin Kartepe
ilçesindeki bir geri dönüşüm fabrikasında elektrik kontağı sonucu yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü.
Akşam saatlerinde, Kartepe Köseköy
İstasyon Mahallesi Efsun Sokak'ta bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Fabrikanın kapalı olduğu saatlerde depo kısmından duman çıktığını gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri geri dönüşüm fabrikasına girerek yangına müdahale etti. Yangın itfaiyenin yaklaşık yarım saatlik müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangının elektrik kontağı sonucu çıktığı tespit edilirken, soruşturma başlatıldı.
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