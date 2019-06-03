Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikasında yangın
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Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikasında yangın

1 saat önce

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesindeki bir geri dönüşüm fabrikasında elektrik kontağı sonucu yangın çıktı.

Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikasında yangın, System.String[]
KOCAELİ'nin Kartepe ilçesindeki bir geri dönüşüm fabrikasında elektrik kontağı sonucu yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü.
Akşam saatlerinde, Kartepe Köseköy İstasyon Mahallesi Efsun Sokak'ta bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Fabrikanın kapalı olduğu saatlerde depo kısmından duman çıktığını gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri geri dönüşüm fabrikasına girerek yangına müdahale etti. Yangın itfaiyenin yaklaşık yarım saatlik müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangının elektrik kontağı sonucu çıktığı tespit edilirken, soruşturma başlatıldı.


- Kocaeli
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 12:19 Kaynak: DHA
Kartepe, Kocaeli, Güncel
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