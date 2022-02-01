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Son dakika... Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikasında yangın - Son Dakika

Son dakika... Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikasında yangın

01.02.2022 06:25

Son dakika haberine göre Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikasında yangınKOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde bir geri dönüşüm fabrikasının deposunda yangın çıktı.

Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikasında yangın

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde bir geri dönüşüm fabrikasının deposunda yangın çıktı. Yanan atık malzemeler itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Saat 04.30 sıralarında, Kartepe ilçesi Uzunçiftlik Mahallesi Sadun Ağa Caddesi Mihriban Sokak'ta bulunan geri dönüşüm fabrikasınım deposunda yangın çıktı. Yangını fark eden fabrika çalışanları itfaiyeye haber verdi. Fabrikanın deposunda başlayan ve kısa sürede fabrika içersine yayılan yangına itfaiye ekipleri müdahalede bulundu. Yaklaşık 1 süren çalışma sonucu yanan atık malzemeler söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika... Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikasında yangın
Son dakika... Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikasında yangın
Son dakika... Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikasında yangın
Son dakika... Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikasında yangın
Son dakika... Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikasında yangın

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geri dönüşüm, Fabrika, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikasında yangın - Son Dakika


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