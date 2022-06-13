Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikasında yangın - Son Dakika
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Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikasında yangın

13.06.2022 18:05

- Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikasında yangın Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı.

- Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikasında yangın

KOCAELİ - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın, Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Karamürsel Caddesi üzerinde bulunan plastik geri dönüşüm fabrikasında meydana geldi. Henüz öğrenilemeyen bir sebeple fabrikada yangın çıktı. Yangını gören çalışanlar panikle kendini dışarı attı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesiyle olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Kısa sürede yangın kontrol altına alınırken içeride bulunan malzemeler forklift aracıyla dışarıya çıkarıldı. Şans eseri yaralanan olmadı.

Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.

Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikasında yangın
Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikasında yangın
Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikasında yangın
Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikasında yangın
Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikasında yangın
Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikasında yangın
Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikasında yangın

YORUMLAR
500
Geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı Geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı Geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı (3) Geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı (3)
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikasında yangın - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikasında yangın - Son Dakika
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