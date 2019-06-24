Kocaeli'de geri dönüşüm tesisinde yangın
1 saat önce
Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki bir entegre geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Kocaeli
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 02:44 Kaynak: AA
'nin Kartepe
ilçesindeki bir entegre geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Çepni
Mahallesi'nde 30 bin metrekarelik alanda kurulu entegre geri dönüşüm tesisinin depo bölümünde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü.
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