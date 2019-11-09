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Son Dakika Güncel KOCAELİ'DE GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİNDE YANGIN

KOCAELİ'DE GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİNDE YANGIN

7 saat önce

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, tesiste büyük çapta hasara neden oldu.

KOCAELİ'DE GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİNDE YANGIN, System.String[]

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, tesiste büyük çapta hasara neden oldu.

Yangın, saat 03.00 sıralarında Çepni Mahallesi'nde bulunan bir geri dönüşüm tesisinin tehlikeli madde deposunda çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek deponun büyük bir bölümünü sardı. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine Kartepe, İzmit ve Başiskele itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını güçlükle kontrol altına alabildi. Tesiste soğutma çalışmaları bir süre daha devam etti. Geri dönüşüm tesisinde büyük çapta maddi hasara neden olan yangınla ilgili soruşturma inceleme başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-İtfaiye ekiplerini müdahalesi

-Geri dönüşüm tesisinden görüntü

-Detaylar

Haber-Kamera: Alişan KOYUNCU/ KARTEPE(Kocaeli),


İtfaiye, Kartepe, Kocaeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 05:49 Kaynak: DHA
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