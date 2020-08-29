Kocaeli'de geri dönüşüm tesisinde yangın - Son Dakika

Kocaeli'de geri dönüşüm tesisinde yangın

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm tesisinin açık depolama alanında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Sanayi Mahallesi'nde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre tesisin depolama alanında bulunan atık, ambalaj ve kağıtlar henüz öğrenilemeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangını gören işçiler, durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yaklaşık yarım saat süren müdahaleyle alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaralanan yada can kaybının olmadığı yangın, havadan görüntülendi.

Ekipler yangının sebebinin belirlenmesi için inceleme başlattı.