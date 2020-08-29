Kocaeli'de geri dönüşüm tesisinde yangın hasara neden oldu - Son Dakika

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sanayi Mahallesi Kuğu Sokak'ta faaliyet gösteren geri dönüşüm tesisinde kağıt ve kartonların depolandığı alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı.

Alevleri fark eden iş yeri çalışanları durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmaları sonucu söndürülen yangın nedeniyle tesiste hasar meydana geldi.